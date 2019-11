Milano: straniero si spoglia e tenta di violentare una studentessa sul tram

Avrebbe approfittato del fatto che sul mezzo non ci fosse rimasto nessuno se non la sua presunta vittima, una studentessa di 21 anni presente sullo stesso tram Atm. A quel punto, solo con lei, l’uomo in questione avrebbe iniziato a spogliarsi e avrebbe provato un approccio. Poi il tentativo di violenza sessuale. È accaduto a Milano e secondo quanto riportato da Milano Today, i fatti risalirebbero all’ottobre scorso, ma sarebbero emersi soltanto nella giornata di ieri.

Le indagini e la ricerca – Sull’episodio, in queste ore, sta indagando il pool “fasce deboli” della procura di Milano, coordinato dal procuratore aggiunto Letizia Mannella. Le forze dell’ordine, in queste ore, in base alle ricostruzioni, stanno cercando di indagare sull’identità del responsabile del gesto e stanno provando a rintracciarlo. Perché dopo il fatto, di lui, si sarebbe persa ogni traccia.