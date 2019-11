Follia a Roma: bulgara spinge una passeggera sui binari, è grave

Follia e terrore a Roma, dove una donna ha dato uno spintone a una passeggera, buttandola sui binari mentre stava per sopraggiungere il treno.

È successo questa mattina verso le 9:00 alla stazione Trastevere.

La testimonianza diretta una pendolare ha aiutato a ricostruire quanto accaduto.

«È accaduto al binario 4 dove era in arrivo un Leonardo Express diretto all’aeroporto – ha riferito la testimone, riportando poi il suo racconto su Facebook – all’improvviso si sono sentite le grida di disperazione di una donna che si trova sui binari, mentre un’altra sbraitava sulla banchina. Per fortuna due passeggeri sono riusciti a issare la donna dai binari qualche secondo prima dell’arrivo dei treni”.

Il folle gesto ha portato a conseguenze molto serie: la donna spintonata, una 40enne peruviana, è stata soccorsa e ricoverata in codice rosso, le sue condizioni sono molto gravi. È stata immediatamente operata: le hanno dovuto asportare un rene e la milza.

La donna colpevole dell’insano e ingiustificato gesto è stata individuata e arrestata dalla polizia ferroviaria. Si tratta di una donna bulgara con problemi mentali, che nemmeno conosceva la sua vittima.

