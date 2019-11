Fermato per un controllo, mostra i genitali ai poliziotti. Denunciato marocchino

Condividi

Acqui Terme (Alessandria) Fermato per un controllo, mostra i genitali ai poliziotti. Per lui è in arrivo anche una maxisanzione. E’ stato denunciato un uomo che ha mostrato gli organi genitali agli agenti della Polizia Stradale di Acqui Terme che lo avevano fermato per un controllo chiedendogli poi i documenti.

Un cittadino di nazionalità marocchina residente nella città termale era stato fermato insieme ad alcuni connazionali a bordo di un’auto il cui conducente è stato poi sottoposto all’alcoltest (risultato positivo).

Acqui Terme (Alessandria): denunciato dopo il controllo di polizia.