Anziana rapinata e violentata da 29enne conosciuto sul web

Un 29enne è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e rapina nei confronti di una donna di 70 anni. L’anziana sarebbe stata aggredita in casa a Milano per 11 ore, dalle 22 del 3 novembre alle 9 del giorno dopo. Era stata lei stessa a contattare sul web l’uomo per una prestazione sessuale a pagamento.

I due avevano pattuito una cifra per il rapporto sessuale – soldi che lui avrebbe dovuto dare a lei – e poi si erano spostati nella stanza da letto. Lì, sempre secondo la denuncia della donna, lui avrebbe avuto un atteggiamento “normale”, parlandole con tranquillità e raccontandole anche alcuni suoi “segreti”. Poco dopo, però, l’uomo avrebbe iniziato a fare uso di cocaina e in un attimo si sarebbe trasformato in un mostro.