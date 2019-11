Istituto Armando Curcio, Convegno: “Educazione alla Legalità”

Condividi

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ, ISTITUTO ARMANDO CURCIO:

CONVEGNO, OPEN-DESK E INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2019/2020

Mercoledì 13 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 13.30, presso la prestigiosa sala d’Onore del Museo Nazionale delle arti e delle tradizioni popolari di Roma, si svolgerà la cerimonia di ingaugurazione dell’Anno Accademico 2019/2020 dell’Istituto Armando Curcio, Ente di sviluppo, ricerca e formazione del Gruppo Armando Curcio Editore s.p.a.

L’evento avrà inizio con lo svolgimento del Convengo «La minaccia del terrorismo: quali scenari futuri? L’importanza dell’educazione alla legalità per le nuove generazioni», durante il quale interverranno diversi magistrati moderati dal Generale e Criminologo Michele Scillia.

A seguito del Convegno, l’Istituto Armando Curcio, in collaborazione con il Museo delle Civiltà, presenterà l’open–desk di consultazione dedicato alla Cittadinanza attiva e all’Educazione alla legalità, ideato per gli studenti del ciclo secondario di primo e di secondo grado. A partire dal 13 novembre, i ragazzi potranno accedere liberamente ai contenuti dell’Enciclopedia delle Mafie, edita dall’Armando Curcio Editore, a cura di Fabio Iadeluca, tramite la postazione per loro realizzata dall’Istituto Armando Curcio e posizionata stabilmente all’interno del MuCiv.

Verrà inaugurata, inoltre, anche la XIV Edizione del “Premio Curcio per le Attività Creative” che, coerentemente alla realizzazione dell’open-desk, per la nuova edizione 2019/2020, ha sancito l’apertura di una sezione speciale, riservata alle scuole secondarie di primo e di secondo grado, dedicata alla realizzazione di elaborati sviluppati sul tema de “L’educazione alla legalità”.

Gli studenti, in un’ottica sinergica, potranno realizzare i loro elaborati da presentare per concorrere al Premio partendo proprio dalla consultazione del materiale presente nell’open-desk.

Infine, si celebrerà l’inizio del nuovo anno accademico dell‘Istituto Armando Curcio, soffermandosi sulla presentazione dei docenti e del piano di studi del corso di studi Triennale in Mediazione linguistica in editoria e marketing e del Dipartimento di Arti visive.

L’Istituto Armando Curcio omaggerà tutti i partecipanti all’evento offrendo loro la visita guidata del Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dalle ore 9.00 alle ore 10.15.