Malaria a Taranto, ricoverato extracomunitario 23enne

La Asl di Taranto ha confermato il caso di malaria su un extracomunitario di 23 anni in Italia dal 2016. Il giovane in possesso di regolare permesso di soggiorno è stato ricoverato nel reparto malattie infettive dell’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Taranto, dopo accesso al pronto soccorso del presidio “Santissima Annunziata” di Taranto per intensa cefalea e febbre sino a 40 gradi. Sottoposto ad esami specifici il paziente è risultato positivo alla malattia.

Il ventitreenne – scrive il giornale locale lavocedimanduria.it – avrebbe riferito di non essere mai rientrato nel suo Paese di origine sin dal suo ingresso in Italia (ottobre 2016) e di non aver viaggiato al di fuori dell’Italia da allora. Inoltre avrebbe negato di aver mai ricevuto visite di familiari o altri sui connazionali. In passato, nel suo Paese, era stato già affetto da malaria.