Scuola, Fioramonti: obbligatorio studio dei cambiamenti climatici

Fioramonti, del Movimento 5 Stelle, è il ministro più ‘green’ del governo e nei mesi scorsi è stato criticato dall’opposizione per aver incoraggiato gli studenti a saltare la scuola per manifestare per il clima. In un’intervista con Reuters, Fioramonti ha detto che dal prossimo settembre tutte le scuole pubbliche dedicheranno 33 ore all’anno, quasi un’ora a settimana, a studiare i problemi legati al cambiamento climatico.

Inoltre, molte materie tradizionali, come geografia, matematica e fisica, saranno studiate in una nuova prospettiva legata allo sviluppo sostenibile, ha detto il ministro, ex professore di Economia all’Università di Pretoria, in Sudafrica.