Luca Donadel: qualche riflessione sull’islam

Chiunque può criticare qualsiasi religione, ma nessuno può criticare l’islam.

Luca Donadel, qualche riflessione sull’islam: “Il fine di questo video è mettere in discussione idee in modo da promuovere il dibattito e stimolare una maggiore comprensione. Non vuole e non deve essere inteso come un incitamento all’odio.”