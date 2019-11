Bellanova contro Zingaretti: ultimatum tolgono credibilità alla politica

In un’intervista alla “Stampa” il ministro dell’Agricoltura, Teresa Bellanova risponde al segretario del Pd, Nicola Zingaretti che chiede “gioco di squadra” e avverte: altrimenti “inutile andare avanti”…

“Ecco – dice la renziana Bellanova – questi sono gli ultimatum che poi diventano penultimatum… Tolgono credibilità alla politica. Una coalizione ha il dovere di confrontarsi. Se anche il ministro dell’Economia dice che ci si può confrontare, è evidente che il Parlamento deve poter discutere”.

Bellanova si dice convinta che “la maggioranza saprà migliorare la manovra, anche in collaborazione con l’ opposizione perché il Parlamento è il luogo del confronto. Presenteremo emendamenti, miglioreremo laddove la maggioranza si convincerà. Per noi è chiaro il perimetro della maggioranza, ma è chiaro che si va in Parlamento e ci si confronta”.