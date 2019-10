Gli europei pagano Viagra, chirurgia estetica, depilazione e dentista ai parlamentari UE

LONDRA – E’ difficile stabilire quante siano le persone morte per via delle politiche di austerita’ volute dalla UE, ma quel che e’ certo che queste regole non valgono per i parlamentari europei. Cosi’, se tanti soffrono perche’ non si possono permettere medicine e cure ospedaliere, i nostri rappresentanti europei oltre a guadagnare faraonici stipendi possono anche ricevere il rimborso per cure estetiche.

La lista dei trattamenti e’ piuttosto lunga e include chirurgia plastica, trattamenti anti-invecchiamento, riduzione del seno, rimozione dei peli, rimozione di corpi estranei dall’intestino retto (testualmente: “removal of a foreign body from the rectum”) e molto altro, ad esempio il rimborso totale di farmaci per la disfunzione erettile, come il Viagra.