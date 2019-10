Turiste scandinave decapitate, per i killer “pena di morte con esecuzione effettiva”

RABAT – “Pena di morte con esecuzione effettiva”. Il collegio dei giudici di secondo grado aggrava le richieste per i tre esecutori materiali del duplice omicidio di Imlil. Condannati in prima istanza alla pena capitale per aver decapitato due turiste scandinave, nel dicembre del 2018, in nome dell’Isis, i tre facevano parte di un gruppo organizzato di 24 persone, tutte coinvolte in modo diverso nell’uccisione. In Marocco la condanna a morte resta sospesa in virtù di una moratoria in vigore dal 1993.

Luisa Vesterager Jesperse, danese, 24 anni, e l’amica, Maren Ueland, norvegese di 28 anni, furono barbaramente uccise, mentre erano accampate per un trekking sulle montagne dell’Alto Atlante.