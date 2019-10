Acciaio turco: così i rottami tedeschi invadono l’Italia

Il circolo vizioso dell’acciaio turco: come i rottami tedeschi provocano l’invasione in Italia. In Paesi come Olanda e Germania sono scarti, ma in Turchia, dove vengono spediti e venduti, diventano di nuovo acciaio per essere poi reimmessi nel mercato, soprattutto quello italiano. Dove battono anche la concorrenza locale di un settore ormai in crisi. E’ il circolo vizioso dell’acciaio: i rottami partono dall’Ue, soprattutto dal Nord Europa, per essere comprati dai produttori turchi. Che poi, una volta riconvertiti gli scarti, esportano l’acciaio nella stessa Ue, per un business che nel 2018, tenendo conto anche dell’export di ferro, ha raggiunto i 7 miliardi di euro.

L’interrogazione – Il problema è che questa forma di economia circolare provoca una sorta di concorrenza sleale in Italia, dove i prezzi dell’acciaio turco hanno gioco facile a battere quelli dell’acciaio di casa. E’ questa la denuncia dell’europarlamentare della Lega, Elena Lizzi, che ha sollevato il caso depositando due interrogazioni alla Commissione europea, anche alla luce dell’intervento militare di Ankara in Siria. Nelle interrogazioni, Lizzi chiede che, per fare pressione su Recep Tayyip Erdoğan, i Paesi Ue esportatori di rottami contenenti acciaio dovrebbero bloccarne la vendita alla Turchia.