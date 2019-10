Germania, protesta agricoltori: 1000 trattori bloccano Stoccarda

di Fabio Lugano – Dopo i Paesi Bassi tocca alla Germania. Le proteste degli agricoltori europei si stanno allargando ed ora sono arrivate in Germania. I motivi della protesta sono semplici, come viene indicato dal StZ: i giovani agricoltori vedono il proprio futuro messo in pericolo e completamente incerto.

La società, soprattutto ora che vi è questa ondata verde, sembra dare la colpa di ogni male agli agricoltori, soprattutto nei paesi del centro e nord Europa. Se c’è inquinamento ambientale è colpa loro, se muoiono le api è colpa loro. Un lavoro che una volta era visto come elemento base della società ora è disprezzato. Nello stesso tempo i loro ritorni economici e la sopravvivenza delle loro aziende è messa in dubbio, ad esempio, dagli accordi con il Sud America, Argentina e Brasile in testa, che garantisce il libero commercio, ma a scapito dell’economicità della loro attività.