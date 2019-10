Brexit, carnevalata degli europeisti a Londra

Condividi

Anche se non è Carnevale, gli europeisti non perdono mai occasione per dimostrasi antidemocratici e organizzare patetiche buffonate, incuranti del referendum, il cui risultato è stato sostenuto e ribadito anche dalla regina.

Nel secondo video qui sotto, un gruppetto penoso di estremisti europeisti spinge un carro con le caricature giganti di Boris Johnson e Dominic Cummings.

Giant puppet caricatures of Boris Johnson and Dominic Cummings are gliding eerily down Whitehall as the #PeoplesVoteMarch gets underway | #FinalSay #LetUsBeHeard https://t.co/rzyBEm08MM pic.twitter.com/mSpeoHLgdU

— The Independent (@Independent) October 19, 2019