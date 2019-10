Brexit, Merkel finge di non aver capito la Regina “non siamo al traguardo”

BERLINO, 17 OTT – “Non siamo ancora al traguardo”: lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel riferendosi ai negoziati sulla Brexit in una dichiarazione al Parlamento a Berlino trasmessa in tv. Merkel ha premesso che negli ultimi tempi c’è stato “un chiaro movimento” in avanti e che si è su “una via migliore”, ma “non siamo ancora al traguardo”. (ANSA)