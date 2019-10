Mons Galantino, l’odio per Salvini e gli attacchi all’Eucaristia

Super Ex ci ha scritto. Per chi non lo ricorda, Super Ex è ex di movimento per la vita, avvenire, e altro ancora, ma – precisa Marco Tosatti – non è un ex della Chiesa cattolica, a cui vuole bene, e per cui soffre, come vediamo dalla sua lettera, incentrata su Galantino, Salvini, il Partito della Morte europeo e mondiale e gli attacchi in pieno svolgimento ormai da qualche anno all’eucarestia cattolica.

“Galantino è tornato ad agitarsi. Dalla sua bocca non esce che un solo slogan, uno ed un solo concetto: ‘più immigrati, più Europa’. Ha studi filosofici, che ama vantare, ma certamente molto limitati e monotoni.

Oppure è il magistero di Emma Bonino ad apparirgli davvero straordinario ed ‘infallibile’.

C’è però da stare tranquilli: con il suo capo, che lì lo ha voluto e lì lo tiene saldamente, l’accordo è perfetto. Sia riguardo alla santità di Emma, sia nell’identificazione del diavolo del momento: Matteo Salvini. Il quale ha varie colpe imperdonabili: la prima è quella di non apprezzare l’invasione pianificata dell’Italia e il tentativo di sostituzione etnica allo scopo di creare un frullato misto di popoli e religioni; la seconda è quella di aver capito, facendo per tanti anni l’eurodeputato a Bruxelles, quanto l’attuale Ue sia pericolosa per la libertà dei popoli e la dignità dell’Italia; la terza colpa è forse la peggiore: Salvini è un uomo tutto di un pezzo.

Con lui non si può fare il giochino che ha funzionato (o almeno sembra aver funzionato) con Di Maio: due incontri a Washington, nel novembre 2017, uno con il potere Yankee, l’altro con il segretario di Stato vaticano cardinal Pietro Parolin, e tutta la carica rivoluzionaria, anti-Nato ed anti-Vaticano è sparita d’incanto! Matteo Salvini invece non ha voluto incominciare a ‘ragionare’ come si conviene a chi voglia garantirsi certi appoggi, neppure dopo aver vinto le elezioni, neppure nel momento in cui i riflettori erano puntati su di lui, e qualcuno aspettava qualche saggia parola di ripensamento.