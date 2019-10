Il piano di Erdogan per ricollocare un milione di profughi

L’imminente offensiva militare della Turchia nel nord della Siria si basa su di un piano diviso in due parti, che prevede in primis l’eliminazione dall’area dei curdi siriani del Pyd-Ypg, poi una seconda fase attraverso cui il presidente turco Recep Tayyip Erdogan vuole riportare in Siria il più alto numero possibile di rifugiati siriani. A spingere Erdogan in questa direzione il malcontento della popolazione per la gestione della crisi siriana da parte del governo, tanto che vi è stata una notevole perdita di consenso per l’Akp, il partito del presidente.

Il piano per permettere il ritorno di un milione di siriani prevede 140 villaggi e 10 distretti principali. In ogni villaggio saranno ricollocati 5 mila siriani divisi in mille condomini con abitazioni di 100 metri quadrati, punti di approvvigionamento, due scuole, due moschee, un centro ricreativo per i giovani e una palestra. Alle famiglie residenti verrà inoltre assegnato un pezzo di terra da coltivare, il che significa che 140 milioni di metri quadrati in tutto saranno destinati a uso agricolo, mentre 92,6 milioni di metri quadrati della ‘safe zone’ saranno destinati alla costruzione degli edifici.