La Germania recluta infermieri in Messico

di Euronews – – Il ministro della sanità tedesco Jens Spahn si trova in Messico con una missione quantomai peculiare; reclutare infermieri e personale sanitario, di cui nelle città teutoniche c’è bisogno urgente. Nella sua visita a Città del Messico, Spahn ha firmato accordi con le autorità locali per facilitare il trasferimento del personale medico ai posti di lavoro in Germania, dove ha inoltre invitato 15 infermieri per seguire corsi di formazione.

“La Germania – ha spiegato Spahn – ha una società che invecchia e la domanda di infermieri è in aumento. E il problema è che in Germania non riusciamo a trovarne abbastanza . Abbiamo bisogno di giovani che vengano da noi per lavorare nel nostro sistema. Per questo motivo vogliamo collaborare con altri paesi. Abbiamo una cooperazione con il Kosovo e con le Filippine e vogliamo avviarne una anche con il Messico”.