Governo Pd-M5s: arrivano 16,8 miliardi di euro di nuove tasse

Scrive Massimo Garavaglia su Facebook: “Primo provvedimento del Governo e prima mazzata fiscale: 16.8 miliardi di euro di nuove tasse.

Sono abituato a commentare i provvedimenti nella loro versione definitiva, ma spero che il decreto sull’ambiente non abbia mai una versione definitiva e resti una semplice bozza.

Leggo l’articolo 6 della bozza di decreto e rabbrividisco: 16,8 miliardi di euro di agevolazioni fiscali che verrebbero tagliate. Tra queste, come si legge nella relazione al provvedimento, 5,9 miliardi di euro sono per ‘agricoltura e pesca’, 24,4 miliardi di euro per l’’energia’, 1,5 miliardi di euro per trasporti, 3 miliardi di euro per ‘altri sussidi’ e 6,1 miliardi di euro per ‘Iva agevolata’. Per essere chiari, in un solo colpo il Governo uccide il settore dell’agricoltura e della pesca, del trasporto, con le inevitabili ripercussioni sull’aumento del prezzo di tutti i prodotti, il settore energia e le famiglie.