Card. Burke lancia ‘crociata’ contro “eresie” del Sinodo sull’Amazzonia

Il cardinale statunitense Raymond Leo Burke e il vescovo kazako Athanasius Schneider, due noti esponenti dell’area ultraconservatrice della Chiesa cattolica, hanno lanciato una “crociata di preghiera e digiuno” contro le presunte “eresie” del Sinodo sull’Amazzonia convocato da Papa Francesco per il prossimo mese di ottobre in Vaticano, e in particolare il rischio che venga compromesso il “celibato sacerdotale”. (Arcivescovo Viganò: la Massoneria lavora a una “nuova chiesa”)

Tra le proposte che giungeranno al Sinodo, quella di ordinare “viri probati”, ossia uomini indigeni di provata fede che possano svolgere, in assenza di sacerdoti date le sconfinate dimensioni dell’Amazzonia, la funzione sacerdotale e così assicurare alle comunità più sperdute una continuità nella vita sacramentale dei fedeli, a partire dall’eucaristia.