Udine: donna presa a pugni e rapinata da una “richiedente asilo”

Condividi

Ha aggredito con violenza una donna nel tentativo di strapparle via la borsetta, e per tale ragione una cittadina straniera di nazionalità gambiana è stata arrestata dagli agenti della Polfer di Udine, tempestivamente intervenuti in soccorso della vittima.

L’episodio giovedì sera all’interno della stazione ferroviaria. Una signora si trovava al binario 4 in attesa del treno, quando è stata raggiunta dalla straniera, che l’ha aggredita tempestandola di pugni sulla testa ed in pieno volto.