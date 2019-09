Standard and Poor’s: con nuovo governo può salire il rating

Il nuovo governo guidato da Giuseppe Conte “può spianare la strada a importanti aggiustamenti delle politiche”, a partire dalla prossima legge di bilancio, fino a “migliorare i parametri creditizi dell’Italia, nell’ipotesi che la coalizione arrivi a completare l’intera legislatura”.

E’ quanto sostiene Standard and Poor’s in un report pubblicato dopo la formazione del nuovo esecutivo dal titolo “Il nuovo governo può portare a importanti cambiamenti nelle politiche”.S&P precisa comunque che “al momento l’annuncio del nuovo governo non cambia i nostri rating sull’Italia” attestati a BBB/A-2.L’agenzia comunque giudica “positivo il fatto che la formazione del nuovo governo di coalizione eviti le elezioni che avrebbero ulteriormente ridotto il già limitato tempo a disposizione per negoziare ed approvare la legge di bilancio 2020”.