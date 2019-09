No benedizione ai nuovi automezzi Croce rossa: “Offende i musulmani”

Stopo dal comitato locale della Croce Rossa di Moncalieri ai sacerdoti e alle benedizioni dei nuovi mezzi, nel giorno dell’inaugurazione. Un caso reso pubblico attraverso una lettera firmata da alcuni volontari, che non hanno gradito una svolta giudicata eccessivamente laica. Ma oltre al messaggio scritto, c’è chi aggiunge ulteriori dettagli: «La decisione è stata presa per non offendere musulmani, buddisti e chiunque segua altre religioni».

Ad impartire il nuovo corso anti cattolico – come riporta LA STAMPA – sarebbero stati responsabili d’area della sezione arrivati da poco.