Francia, attacco con coltello vicino a Lione: un morto e 8 feriti

Lione – Questo sabato pomeriggio, due uomini armati di coltello hanno attaccato i passanti nel parcheggio di fronte alla stazione della metropolitana Laurent Bonnevay, a Villeurbanne, nei pressi di Astroballe.

Almeno sei persone sono rimaste ferite. La metro A è stata fermata per impedire la fuga degli aggressori. Uno di loro è stato arrestato, secondo le informazioni. Sul posto ambulanze e rinforzi della polizia. Per il modus operandi e per la portata, potrebbe trattarsi di un attacco terroristico.

AGGIORNAMENTO

Il bilancio è appena aumentato a 1 decesso e 8 feriti. Uno dei due aggressori è stato arrestato dai passanti, il secondo è in fuga. Un elicottero della gendarmeria sorvola il quartiere, che è isolato.

Uno dei due aggressori aveva un machete o una spada.

