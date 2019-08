Flash Mob in ricordo dei Bimbi Greci morti di Austerity

verranno deposti 700 gigli bianchi in memoria dei 700 bambini greci morti per le conseguenze della crisi economica.I fiori saranno creati a mano in cartoncino bianco dalla volontaria Marilena Sciarrone con la partecipazione di diversi bambini di diverse regioni che li completeranno con messaggi rivolti ai piccoli greci.Marceremo pacificamente nei pressi della sede diplomatica ellenica. Ci collegheremo via skype con attivisti greci che ad Atene si riuniranno nei pressi dell’Ambasciata italiana per esprimere solidarietà agli imprenditori del nostro paese che si sono tolti la vita per motivi economici. A dimostrazione che i responsabili sono gli stessi sia in Italia che in Grecia. Stessi mandanti. Stesi esecutori. Stessa arma del delitto. Ma nessuna inchiesta aperta.

Sentiamo di dover rompere il silenzio su fatti gravissimi i cui responsabili sono rimasti impuniti ed anzi sono stati promossi ai vertici delle istituzione europee.