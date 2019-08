Gozi cambia versione: “Iscritto al Msi a mia insaputa”

Iscritto al Movimento Sociale Italiano (Msi) a sua insaputa. Sandro Gozi, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle Politiche Europee dei governi Renzi e Gentiloni, nonché attuale responsabile degli Affari Europei del governo francese, cambia di nuovo versione sulla sua passata militanza nel Msi. Al quotidiano francese Le Point ha detto che si tratta di una “polemica ridicola” ma che comunque non nasconde “un passaggio della mia vita che è noto da molto a Cesena e in tutta la Regione”, riporta La Verità.

Circostanziando la sua militanza, Gozi ha spiegato che a partire “dal 1987/1988, questo impegno è diminuito. Non ho alcun altro ricordo di azioni condotte negli anni successivi. È molto probabile che ci sia stato un rinnovo automatico dell’adesione per qualche anno, come si faceva sempre all’epoca”.