Germania: ”ha ucciso e decapitato soldati e civili”, arrestato profugo

Un rifugiato siriano residente in Germania dal 2015 è stato incriminato con l’accusa di essere un “decapitatore al servizio dell’Isis” .I magistrati di Coblenza hanno infatti aperto un fascicolo per “crimini di guerra” a carico di un trentatreenne originario del Paese arabo, riconosciuto quattro anni fa da Berlino come meritevole di asilo politico per “ragioni umanitarie”. Secondo l’emittente Deutsche Welle, tale soggetto sarebbe “già noto alle forze dell’ordine”, in quanto, dal giorno del suo arrivo nella nazione teutonica, sarebbe stato già arrestato diverse volte per reati minori.

Attualmente, l’uomo è sospettato di avere perpetrato atrocità in Medio Oriente agli ordini del Califfato nero e i capi d’imputazione in questione sono stati formulati dagli inquirenti sulla base delle testimonianze di altri rifugiati siriani presenti in Germania. Sarebbero stati proprio costoro, svelando i particolari del passato del controverso individuo, a indurre polizia e magistrati a sottoporre a perquisizione l’abitazione del trentatreenne e proprio durante gli accertamenti sarebbero state rinvenute dagli investigatori “prove altamente compromettenti” ai danni del profugo.