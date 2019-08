Konare: “Osservo quello che stanno facendo al popolo italiano, mi vengono brividi”

Nel 2050 la popolazione africana sarà più di due miliardi..

Oltre che invasioni sarà una guerra globale tra i poveri..il neoliberista Renzi, traditore del popolo italiano parla di piano Marshall per l’Africa..

Ripeto, non abbiamo chiesto a nessuno di aiutare l’Africa, chiediamo solo di andare via della nostra terra..

Quelli che depredanno il mio popolo e il vostro sono gli stessi che parlano di piano Marshall..

In realtà non è altro che una nuova strategia per continuare la violazione della dignità d’un popolo che chiede solo di essere lasciato in pace, di poter vivere secondo i valori ancestrali, in un paradigma concepito partendo della nostra cultura..essere Africani.

Dalla bolla PAPALE del 1454 ad oggi l’Africa ha subito ogni forma violenza da l’oligarchia criminale, l’aristocrazia feudale occidentale chiamata oggi poteri neoliberisti..

È la stessa stirpe che muta pelle nel tempo e nello spazio..

Chiediamo solo il diritto naturale di vivere secondo i nostri valori a casa nostra..

L’autodeterminazione politica, economica, culturale e spirituale..

Chiamano le deportazioni immigrazione..

Chiamano i bombardamenti, missioni di pace, importazione della democrazia…

Le armi di distruzione di massa di Saddam sono state la scusa per distruggere l’irak, l’assassinio di Ghedaffi, oggi la Libia è in un caos apocalittico..

Senza l’intervento russo, oggi la Siria sarebbe totalmente distrutta…l’attacco del Venezuela con tutti mezzi economici e propagandisti dei media di sistema…

Il colpi di stato francese in Africa…

L’eliminazione fisica di chiunque osa opporsi..

Ometto di parlare della tratta di esseri umani con l’avallo della chiesa cattolica per quattro secoli...i nostri antenati hanno lavorato in condizioni di schiavitù per costruire quello che l’occidente chiama oggi la più grande democrazia del mondo,costruita con il sangue del popolo africano..dobbiamo capire che l’America è in realtà il nuovo impero di Babilonia, il braccio armato d’una elite criminale cosmopolita discendente del potere feudale(i cosiddetti nobili,famiglie aristocratiche occidentale) composto da due rami, il potere temporale e il potere spirituale(due face della stessa moneta).

Questa oligarchia ha seminato morte ovunque nel mondo, Africa, America (genocidio del popolo autoctono), Australia, nuova Zelanda, asia..ecc..

Oggi i politici, i media sono solo servi di questa oligarchia..

Dicono tutto e il contrario di tutto seminando confusione, paura,odio in tutte le società con gli strumenti creati di proposito..

Oltre alla violenza fisica subita da molti popoli come il mio..

Osservo quello che stanno per fare al popolo italiano, mi vengono brividi..

Persone che il popolo italiano ha ripudiato si ritroveranno al governo…

Facciamo una riflessione collettiva..

Konaré