Follia a Firenze, non può entrare in casa a causa dei tossicodipendenti

Firenze – Via Palazzuolo: non può entrare in casa a causa dei tossicodipendenti. Nel weekend li ha trovati a bucarsi sulla porta di casa e l’avrebbero perfino costretta a non rientrare perché in quel momento c’erano loro a farsi una dose. Esperienza incivile subìta da una residente di una contradina di Via Palazzuolo che spiega come questa zona ormai sia sia trasformata in un chiassoso girone infernale con un prato di bottiglie di vetro in strada a cui si aggiungono urina, e talvolta anche di più, ai piedi della chiesa di San Paolino. Un angolo di centro storico che sta inoltre soffrendo anche per il problema della tossicodipendenza a cielo aperto, sarebbero infatti tante le siringhe trovate dai residenti.

Problematica complessa che può comportare anche delle situazioni al limite. Come quella di sabato pomeriggio vissuta dalla nostra lettrice – scrive www.firenzetoday.it – che stava rincasando e si è trovata due soggetti, volti noti in zona, che si stavano iniettando una “spada” seduti sull’uscio di casa della donna. “Ormai non si vive più. L’altro pomeriggio – racconta – hanno lasciato tracce di sangue a terra”.