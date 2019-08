Taglio dei parlamentari e piagnoni a 5 stelle terrorizzati dalle urne

Le forze politiche devono tacere sul taglio dei parlamentari, perché è una recita insopportabile. Aver messo in calendario la “riforma” per giovedì prossimo non sposta nulla in termini di attuazione della riduzione dei deputati e senatori. Stanno facendo manfrina. Quando Salvini ha detto “tagliamo e votiamo” lo hanno al solito insultato. Dicendo che così la riforma entra in vigore nella legislatura successiva a quella per cui andremmo a votare con elezioni anticipate. Con la cantilena del Parlamento prossimo già delegittimato in partenza.

Piagnoni terrorizzati dalle urne – – I piagnoni terrorizzati dalle urne hanno tentato di far colpo così sugli elettori, che non sono tenuti a conoscere le leggi. Ora, a parte il fatto che è proprio la riforma a posticipare l’entrata in vigore del taglio degli onorevoli se si vota prima del previsto e quindi potevano pensarci quando l’hanno approvata; dovrebbero farci sapere che cosa succede invece se non si va alle urne anticipatamente.