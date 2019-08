Sabotaggio su binari della Milano-Lecco-Sondrio, preso nigeriano

Lecco, 15 agosto 2019 – Un clochard nigeriano di 25 anni è stato sorpreso a sabotare uno scambio ferroviario all’altezza della stazione di Lecco Maggianico. L’accusa per lui è pesante: attentato alla sicurezza dei trasporti.

A notare il giovane senza fissa dimora straniero mentre spostava il deviatoio dello scalo cittadino secondario, da cui passano sia i treni della linea regionale Milano – Lecco – Sondrio – Tirano, sia della suburbana S8 Milano – Lecco via Carnate, sia della Lecco – Brescia, è stato un ferroviere in servizio che lo ha visto mentre si aggirava senza motivo lungo la massicciata per poi accorgersi che il dispositivo di connessione tra i binari era stato manomesso.

Il colpevole o presunto tale inizialmente è riuscito a scappare, salvo poi essere però identificato, rintracciato e bloccato dagli agenti della Polfer a cui si è immediatamente rivolto l’addetto di Rfi per denunciare quanto accaduto e che lo ha anche riconosciuto attraverso le foto segnaletiche dei possibili sospettati.