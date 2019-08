Salerno: completamente nudo si lava alla fontana pubblica

Ieri mattina, un uomo di colore completamente nudo, si lavava nei pressi di una fontana pubblica in via Generale Clark a Salerno, di fronte agli ingressi di alcuni stabilimenti balneari. La scena, ha attirato l’attenzione dei passanti che, hanno allertato il 112, denunciando quando stava accadendo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che, hanno fermato l’uomo per verificarne le generalità.