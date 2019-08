Il gesuita Spadaro pubblica Madonna con salvagente sul gommone

Condividi

Il mondo cattolico condanna senza riserve il decreto Sicurezza bis, voluto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini e votato ieri dal Senato. La protesta parte dai giornali di ispirazione cristiana e corre sul web e sui social, assieme a quella delle ong. Per le organizzazioni cattoliche, impegnate in prima linea sul fronte dell’accoglienza ai migranti, è stata scritta “una pagina buia della storia democratica dell’Italia”.

Per strumentalizzare la Madonna in chiave immigrafila, il direttore della rivista dei Gesuiti, Civiltà Cattolica, Antonio Spadaro, molto vicino a Papa Francesco che in più occasioni ha invocato “la Vergine Maria, Madre dei migranti e dei rifugiati”, posta sul suo account Facebook un’immagine di Mauro Biani che rappresenta Maria su un gommone in mezzo al mare, che indossa un salvagente. Poi lo stesso Spadaro twitta: “Questo è tempo di resistenza umana civile e religiosa”. (con fonte ansa)