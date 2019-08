La nomade che ha minacciato Salvini ha un cumulo di 16 anni di condanne

Condividi

La “zingaraccia” è una pregiudicata, attualmente è agli arresti domiciliari per furto, ha un cumulo di 16 anni di condanne e vive in un campo rom irregolare. È lei, secondo quanto afferma in un reportage Il Giornale, la nomade che aveva invitato qualcuno a ficcare una pallottola in testa a Matteo Salvini, beccandosi per tutta risposta la brutta definizione datale dal ministro dell’Interno, “zingaraccia”, alla quale aveva promesso anche un rapido passaggio di ruspa sui luoghi dove lei, a quanto pare, sconta le sue condanne.

Secondo quanto racconta il quotidiano milanese, il consigliere comunale e regionale della Lega Max Bastoni si è recato al campo rom irregolare in questione incontrando la donna, che a quanto pare avrebbe però modificato la sua versione. «Quella donna riconosce che i bambini del campo vicino in condizioni disagiate e che gli adulti non lavorano, perché nessuno interviene?», spiega Bastoni.