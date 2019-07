UE: 30 milioni per combattere l’ebola in Congo

L’Ue ha stanziato 30 milioni di euro di aiuti umanitari per finanziare la lotta contro il virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, portando a 47 milioni il totale delle somme stanziate dall’inizio dell’epidemia attualmente in corso. L’epidemia è la seconda più letale registrata finora: è costata la vita ad oltre 1.700 persone, in un Paese, la Repubblica Democratica del Congo, in cui la situazione dal punto di vista umanitario è “catastrofica”, secondo la Commissione Europea.

Per Christos Stylianides, il commissario europeo con delega agli Aiuti umanitari, “la lotta contro l’epidemia di Ebola in Congo si trova ad un punto cruciale. L’Ue aumenta gli aiuti in modo considerevole per salvare delle vite e prevenire nuove infezioni, sostenendo le autorità della Rdc, l’Oms e i partner umanitari sul campo”.