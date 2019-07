Francia: turco con problemi psichiatrici uccide guineano, “sospetto omicidio razzista”

PARIGI, 23 LUG – L’ombra di un omicidio ”di stampo razzista” in Francia. A tre giorni dall’aggressione mortale, nei pressi di Rouen, di Mamoudou Barry, un trentunenne ricercatore universitario originario della Guinea, il procuratore della cittadina, Pascal Prache, ha annunciato l’apertura di un fascicolo giudiziario, con l’aggravante del movente razzista.

Fermato per l’aggressione, presso il suo domicilio, il principale sospetto Damien A., di origini turche, identificato grazie alle immagini della videosorveglianza. Noto per i suoi problemi psichiatrici, il ventinovenne “razzista” è stato fermato e poi ricoverato, in un secondo tempo, per esami medici complementari.