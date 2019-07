Pd, Zingaretti: attacchi contro di noi perché cresciamo

Condividi

“Tutti attenti a non distrarci. Il nostro Partito Democratico cresce e facciamo paura perché unico baluardo di una possibile alternativa. Cosi è partito un attacco contro di noi senza precedenti, sulla base di indecenti campagne social, soprattutto da parte dei 5 Stelle. Salvini per paura scappa dai suoi scandali a cominciare da quello sui legami e traffici con la Russia e cerca di cambiare discorso”.

Lo scrive su facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, che interviene dopo l'intervista di Dario Franceschini (che apre ad allenze con 5S) e la replica di Luigi Maio su Facebook.







“Vogliono far dimenticare che hanno fermato l’Italia: crescita, lavoro, sviluppo. Gli ultimi due dati parlano di aumento del 99.8% di cassa integrazione e calo di 1 miliardo dei consumi nel commercio. Occorrono – sottolinea Zingaretti – opposizione e battaglia delle idee per costruire l’alternativa: ambiente, scuola, investimenti, incentivi, infrastrutture per creare lavoro. Opposizione in Parlamento e nel Paese. Mobilitazione con la Costituente delle Idee in tutte le città italiane. Domani riunione con tutti i Segretari Regionali e delle città metropolitane: il Pd c’è e si sta preparando per un’altra Italia” (askanews)