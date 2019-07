Brexit, UE pronta a regalare miliardi all’Irlanda

Secondo il The Times, l’UE è pronta a “fornire gli aiuti necessari” per sostenere l’Irlanda in caso di una Brexit senza accordo.La Commissione europea sta preparando un programma di aiuti di diversi miliardi per fornire un sostegno all’Irlanda per le conseguenze economiche del divorzio del Regno Unito dall’Ue, riporta il Times che cita un alto diplomatico europeo. (askanews)