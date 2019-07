Tatuaggio nazista, licenziato autista Flixbus

BERLINO, 15 LUG – Si è tatuato sul braccio la scritta “Mein Kampf”, il titolo della ‘bibbia’ ideologica di Adolf Hitler e del Nazismo: Flixbus lo licenzia in tronco. Succede a un autista di pullman che guidava gli autobus low cost sulla linea dalla Francia del Sud all’Italia settentrionale con in bella vista la scritta nazista.

“Come società multinazionale con un team multinazionale e con autisti e passeggeri di vari paesi con vari background culturali, Flixbus condanna ogni tipo di discriminazione, si legge nel comunicato che informa del licenziamento, in cui viene specificato che “Flixbus è sinonimo di tolleranza e pari opportunità. I nostri autisti faccia della nostra azienda giocano in questo un ruolo chiave.” Per questo motivo, l’autista è stato licenziato. (ANSA)