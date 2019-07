Ambasciatore francese omaggia Tria: “Grazie per la cooperazione”

“Ministro Tria, grazie per progresso nella cooperazione italo-francese”. Così l’ambasciatore francese in Italia Christian Masset, intervenuto dal palco della celebrazione della Festa Nazionale della Repubblica Francese presso l’ambasciata di Palazzo Farnese.

Fonte: Agenzia Vista