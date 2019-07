Palermo: ragazza seguita e violentata sotto casa: arrestati due bengalesi

Condividi

L’hanno seguita e poi violentata sotto casa. La polizia ha fermato due bengalesi con un’accusa pesantissima: violenza sessuale di gruppo. La vittima è una studentessa. Il decreto di fermo è stato emesso ieri dal procuratore aggiunto Annamaria Picozzi e dal pm Luisa Bettiol nei confronti di Deb Sagor di 21 anni e Hamaet Ferdause Kahn di 19.

I fatti risalgono all’alba del 4 luglio scorso, una settimana fa, e sono stati ricostruiti oggi dalla polizia: “Una ragazza dopo una notte passata con amici in alcuni locali del centro storico è stata avvicinata ed importunata dai due malviventi; questi, successivamente, disponendosi sui lati opposti della strada, in modo da non dare nell’occhio l’hanno seguita nel tragitto verso casa. Quando lei ha raggiunto un luogo poco illuminato, i due si sono affiancati e sono entrati in azione sorprendendo la giovane alle spalle: l’hanno aggredita, bloccata e violentata, per poi dileguarsi”.