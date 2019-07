Libia, Onu: UE obbligata a portare i migranti in porti sicuri

Le “condizioni insostenibili per i profughi e gli altri migranti in Libia” devono obbligare gli Stati membri dell’Ue e altri paesi ospitanti a ripensare il loro approccio alla questione migratoria, avviando “nuove operazioni di salvataggio nel Mar Mediterraneo per trasportare i migranti in porti sicuri”. È quanto affermato dall’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, e dal direttore generale dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), Antonio Vitorino, in un dichiarazione congiunta pubblicata nella tarda serata di ieri, 11 luglio.

Per Grandi e Vitorino “il rimpatrio in Libia dei migranti soccorsi nel Mediterraneo, deve essere fermato”. Il paese nordafricano è, infatti, “pericoloso”, come dimostrano le 53 vittime e le decine di feriti del bombardamento del campo profughi di Tajoura, avvenuto il 2 luglio scorso.