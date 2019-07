De Magistris a Ginevra con Casarini per parlare di ”migranti”

Condividi

Il sindaco di Napoli torna a parlare di migranti in un incontro a Ginevra a cui ha partecipato insieme all’ex leader delle Tute bianche, Luca Casarini. Con un post su Facebook ha spiegato il perché della sua presenza al convegno.

“Oggi trascorro l’intera giornata presso il Palais des Nations di Ginevra per effettuare una serie di incontri. Già questa mattina ho partecipato come relatore alla 41esima sessione dei diritti umani, al convegno “Migration Policy in Italy: Human Rights in the Abyss” organizzato dall’Associazione Internazionale dei Giuristi Democratici delle Nazioni Unite. Abbiamo discusso, con Luca Casarini, coordinatore del progetto Mare Jonio, Cesare Antetomaso, avvocato dell’associazione avvocati democratici e Nello Scavo, giornalista di “Avvenire”, sulle politiche migratorie italiane, su accoglienza e integrazione.