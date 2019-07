Avvocato della Rackete: “quereliamo Salvini”

Condividi

Prima forza il blocco e attracca a Lampedusa quasi investendo una motovedetta della Guardia di Finanza, ora si prepara pure a querelare Matteo Salvini. La controffensiva di Carola Rackete è partita.

“Abbiamo già preparato la querela nei confronti del ministro Salvini“, ha detto Alessandro Gamberini, avvocato della capitana tedesca della Sea Watch 3, che ha annunciato di star raccogliendo “tutti gli insulti” e “le forme di istigazioni a delinquere” pronunciate dal vicepremier e dai “leoni da tastiera abituati all’insulto”.







E prosegue: “Espulsione? Quando esiste un procedimento a carico di una persona, è fisiologico che venga chiesta l’autorizzazione al magistrato, il quale deve concedere un nullaosta rispetto all’espulsione di una persona, addirittura accompagnandola alla frontiera. Per i cittadini comunitari l’espulsione deve essere accompagnata da un provvedimento che ne sottolinei i validi motivi. Lasciamo perdere la propaganda truculenta che la qualifica come delinquente, quella che è abituato a fare il ministro dell’interno in maniera invereconda e irresponsabile, il giudice ha detto che non c’è nulla, che quella condotta è stata nell’ambito di una risposta ad una situazione drammatica che c’era a bordo”

Ma la minaccia di querela non spaventa Matteo Salvini. Il vicepremier e ministro dell’Interno risponde senza mezzi termini attraverso i suoi canali social: “Non mi fanno paura i mafiosi, figurarsi una ricca e viziata comunista tedesca!“, ha scritto condividendo la notizia.