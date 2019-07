Pluripregiudicato in attesa di “protezione internazionale” distrugge vetrata di bar

Cagliari – In pieno pomeriggio e davanti a numerosi testimoni ha danneggiato la vetrata di un bar di Cagliari utilizzando degli arnesi di metallo poi sequestrati dalle forze dell’ordine. Protagonista un pluripregiudicato senegalese di 28 anni, che è stato notato armeggiare in modo sospetto all’esterno del bar “Central Station” della centralissima via Roma. Il locale, che ha da poco riaperto i battenti dopo esser stato chiuso per disposizione del questore in quanto luogo di spaccio e ritrovo di pregiudicati, è stato preso di mira dall’extracomunitario intorno alle 14:30.

Stando alla stampa locale è stato un passante in particolar modo a rendersi conto di quanto stesse accadendo dinanzi ai suoi occhi ed a contattare le forze dell’ordine.