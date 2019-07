Business “umanitario”, Carola raccoglie un milione di euro

Un milione di euro raccolti da Sea Watch in pochi giorni; non per i 42 migranti “sull’orlo del suicidio”, ma per Carola Rackete. Chapeau alla piu’ straordinaria operazione di fund raising di Ong. Il marketing umanitario è l’ultima frontiera del business della manipolazione emozionale (Giampaolo Rossi)