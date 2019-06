PaeseRoma sotto pesante attacco hacker: «Oscurati per un giorno intero»

Condividi

Qualcuno sta tentando palesemente di mettere il ‘bavaglio’ all’informazione libera data dal Corriere del Popolo giunto ai suoi dieci anni di pubblicazione

Oscurati dalle ore 9.05 a.m. del giorno 27 giugno, nel senso che chiunque si sia connesso al sito web del quotidiano Paeseroma.it per tutta la giornata di ieri(ndr), avrà certamente trovato solo una costante pagina vuota. Totalmente bianca. Ma è proprio dal server provider Aruba.it che nelle ultime ore arriva la certezza di un pesante attacco malware ai danni del quotidiano stesso. E’ da ore che esperti del server provider in collaborazione con i consulenti tecnici del giornale stanno operando al pieno ripristino del servizio «con non poche difficoltà» vista la potenza dell’attacco stesso.