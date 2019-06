Ascolti flop, Gad Lerner ha già stufato

Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con il film Appuntamento al Parco visto da 2.974.000 telespettatori pari al 14,6% di share. Secondo gradino del podio per Canale 5 con lo speciale dedicato a Vasco Rossi Siamo Solo Noi – 6 come Sei- Speciale, seguito da 2.550.000 telespettatori (share del 13,8%). Terzo posto per l’incontro degli Europei Under21 Germania – Danimarca che ha totalizzato 1.240.000 spettatori (5,8% di share).

In seconda serata su Rai1 il film Campeggio a Tradimento è stato seguito da 851.000 spettatori con l’8.7% di share. A seguire S’è Fatta Notte raccoglie 372.000 spettatori con il 7%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 524.000 spettatori pari ad uno share del 7.8%. Su Rai2 L’Alfabeto di Guarda…Stupisci segna 525.000 spettatori con il 3.9%.