Atti osceni davanti a scuole e asili, preso marocchino recidivo

Un provvedimento penale non è stato sufficiente a riportarlo all’ordine, e per questa ragione un giovane cittadino straniero è finito nuovamente in manette, dopo essere stato colto sul fatto mentre compiva gesti di autoerotismo. Ad aggravare ancor più la sua situazione la zona in cui si trovava, a poca distanza da scuole e luoghi frequentati da minori.

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, a Torino. L’extracomunitario, un marocchino di 26 anni, è stato visto aggirarsi lungo via Massena, per poi fermarsi all’improvviso e dare inizio al suo squallido spettacolo. Tante le segnalazioni inoltrate al Nue dai passanti che, loro malgrado, si sono ritrovati ad assistere alla scena. Ad indignare maggiormente i cittadini, il fatto che il nordafricano si stesse masturbando proprio in prossimità di ben tre asili ed una società sportiva frequentata prevalentemente da giovani ragazze.