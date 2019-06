La vicenda di San Mauro Pascoli, sindaco Pd accecato dall’odio

“Meglio un puttaniere che un ladro razzista” – “Bologna, 12 giugno. La vicenda del Sindaco di San Mauro Pascoli, Luciana Garbuglia, rimbalza nei palazzi di viale Aldo Moro dove il consigliere della Lega, Massimiliano Pompignoli, denuncia “l’imbarazzante silenzio dei vertici regionali del partito democratico.”

“Mi riferisco in particolare al segretario Calvano che è sempre prodigo di condanne e pregiudizi nei confronti degli avversari politici ma che sulla vicenda non ha battuto ciglio. E pensare che la sinistra ci ha abituato ad arringhe infuocate in difesa delle Istituzioni, salvo poi declinarle solo quando le conviene. Come si è visto nel caso della Garbuglia, dove a ‘bucare lo schermo’ non è soltanto la demonizzazione dell’avversario da parte di un Sindaco accecato dall’odio e dalla consapevolezza di aver vinto per una manciata di voti (53 per l’appunto), ma anche e soprattutto il silenzio assordante del suo partito che così facendo non soltanto la giustifica, ma pare assecondarla.